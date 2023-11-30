Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, yabancılara taşınmaz mal satışı konusunda yeni bir yasa hazırlandığını açıkladınız. Acaba bu yasa tasarısında yabancılara ne kadar mal satışı yapılacağı konusunda bir kısıtlama mevcut mu?



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak uzun zamandır kırsal kesim arsası dağıtımı yapmadığınız gözden kaçmadı. Bunun sebebi nedir? Gençlerden istenen harç miktarının dövizin yükselişiyle ödenememesi nedeniyle kırsal kesim arsası dağıtımından vazgeçildi diye duyduk.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Pile bölgesi ile ilgili Güney Kıbrıs ve Birleşmiş Milletlerin istediği gibi olduğu ve Rumların ara bölgede yayılmaya başladığı iddia ediliyor. Bu konuda son durum nedir?



Sn. Erhan Arıklı, havalimanında yine elektrik sorunu nedeniyle yaklaşık 2 saatlik bir kilitlenme olduğu ve 5 seferin yapılamadığı bildirildi. Uluslararası bir havalimanında böyle bir sıkıntının yaşanması sizce kabul edilebilir bir durum mu?





Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak bölgenizde artan yabancı nüfusa hitap edecek organizasyonlar yapmayı planlıyor musunuz? Zira yabancıların ülkeye döviz bırakması için eğlenmesi şart.



Sn. Erbay Gönelli, futbol hayatınızı el alan “Rekortmen Efsane Kaptan Erbay” isimli kitap yayınlanmış. Hayırlısı olsun. Sizin gibi çok değerli bir futbolcu ve antrenörün hayatını kitaplaştırmak genç futbolcular için çok güzel bir kaynak olsa gerek.

