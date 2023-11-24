Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, İngiltere’deki temaslarınız sonrasında Lordlar Kamarası’nda konuşan Lord Sharkey, iki devletli çözüm vizyonunuza hem de direkt uçuşlara vurgu yaparak destek verdi. Anlaşılan hedefinize adım adım ilerliyorsunuz.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sosyal sigorta borçları konusunda çıkarılan af sonucunda ne kadar başvuru oldu? Herhalde beklentilerin altında bir başvuru olmuştur. Zira vatandaşta para kalmadı.



Sn. Özdemir Berova, ülkede yasal emlakçılık işiyle uğraşan emlakçıların isyan noktasına geldikleri bildiriliyor. Kaçak emlakçıların ülkemiz ekonomisine de zararları oluyor değil mi?



Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi sınırları içinde aracından dışarıya çöp atan sürücüye ceza kesen zabıtayı herhalde kutlamışsınızdır. Zira bu gibi duyarsız vatandaşlara artık göz yummamak gerektiğini herkesin anlaması gerek.



Sn. Anıl Kaya, anneniz geçirmiş olduğu ufak kaza sonrasında kalça kemiğini kırmış ve sonrasında ameliyata alınmış. Büyük geçmiş olsun, inşallah sağlığına en yakın zamanda kavuşur.



Sn. Mehmet Gökyiğit, FIAP Bulut Koleksiyonu için iki fotoğrafınızın seçilmiş olduğunu duyurdunuz. Sizin gibi iyi bir fotoğrafçının güzel karelerinin uluslararası alanda değer görmesi çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz.

