Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, ülkemizin kuruluş yıldönümü için KKTC’de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı açıklamada öncelikli hedeflerinin enerji sorununu çözmek olduğunu söylemesi sizi herhalde çok mutlu etti. Umarız kısa sürede çözüm gerçekleşir.



Sn. Olgun Amcaoğlu, dün KKTC’nin 40. Kuruluş yıldönümü kutlanırken, Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde yine elektrik kesintileri vardı. Böyle bir günde bu kesintiler hiç de hoş değildi.



Sn. Erhan Arıklı, Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’ın görevden alınmasının sebebi Havaalanına alınmak istenen cihazların uluslararası kurallara uygun olmamasından dolayı karşı çıkmasıymış. Doğruluk payı nedir?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda şiddet olaylarının artış göstermesinin sebebi ile ilgili bir soruşturma yapılmasında fayda var. Bu arada şiddet olayları umarız birilerinin canını yakmaz.





Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi olarak 1 ay önce yapmayı planladığınız Geçitkale Festivali’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemiştiniz. Herhalde bu saatten sonra da yapmayacaksınız. Ama bölge halkının bu gibi organizasyonlara ihtiyacı var.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu’nu güzel bir bina kazandırmak adına Akçay’da yapılan çalışmanın artık sonuna gelmişsiniz. İnşallah bu binayla birlikte bölgede jimnastik de gelişecektir.

