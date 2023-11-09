Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, Başbakanlık himayesinde gerçekleşen Spor Şurası’nda ortaya çıkan kararla inşallah en kısa zamanda hayata geçer. Zira sporumuzun gelişebilmesi için alınan kararlar sözde kalmamalı.
 
Sn. Zorlu Töre, yine cumhurbaşkanlığına vekaleten görevi aldınız. Vallahi seçilmiş cumhurbaşkanı olmasanız da Cumhurbaşkanı kadar ülkede Cumhurbaşkanlığına vekalet etmişinizdir herhalde.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasalarında dün Brent Petrol fiyatları 80 Dolara kadar gerilemiş. Acaba bu ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı? Yoksa dövizin yükselişi indirime takoz mu oluyor dersiniz?
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sahte reçete soruşturması yeniden başlamış gibi görünüyor. Son iki günde 10 civarı eczacı tutuklandı. Bu gidişle ülkede eczacı kalmayacak. Ancak bu süreç vatandaşı perişan etmeye başlamış. Bizden söylemesi.
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi köylerinden Topçuköy’de hafta sonu yapılacak olan 2. Bal Festivali için belediye olarak her türlü desteği vermişsiniz. Özellikle stantların ışıklandırılması konusunda önemli katkı yapılmış.
 
Sn. Sertaç Bozatlı, gerçekleştirilen Spor Şurası’nda beklediğiniz şekilde çalışmalar oldu mu? Zira şuraya katılanlara bakıldığı zaman ülkede spor alanında üst düzey kişiler bu şurada görev yaptı.
 
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