Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, ‘Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi’ isimli çalıştayda yaptığınız konuşmada hükümet olarak ‘yeşil enerji’ için adım attığınızı söylediniz. Bu konuda özellikle tarımsal alanlarda üretim yapanlara teşvikler verilmesinde fayda var.



Sn. Özdemir Berova, son günlerde üretim yapan sektörler bakanlığınızın kapısını çalarak sizden destek istiyorlar. Acaba Maliye Bakanlığı olarak bu talepleri karşılayacak gücünüz var mı? Ya da onlara ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz?



Sn. Dursun Oğuz, avcılık camiası Büyük Av’ın açılış tarihinin ertelenmesi fikrine bile tahammül edemiyormuş. İnşallah başınız fazla ağrımadan bu sorunu çözersiniz.



Sn. Emin Akkor, Gazeteciler Birliği’nin hem BRT Yönetim Kurulu temsilciliği hem de TAK Ajansı yönetim kurulu temsilciliği için hafta sonu yapılacak genel kurulda adayların kıyasıya yarışacağı gözlemleniyor. Umarız kırgınlık olmaz.



Sn. Işın Ramadan Cemil, anneniz Havva Ramadan Cemil’in 100’üncü doğum günü dolayısıyla Ramadan Cemil İşletmeleri ailesi adına Demokrasi Ortaokulu’na bando ekipman takımı bağışlamanız çok anlamlı. Diğer iş insanlarına da örnek olmasını diliyoruz.



Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi Belediyesi sınırları içinde bulunan Yıldırım-Atlılar arasında yaratılan çöplük alanı kapatılması yönünde verdiğiniz sözleri unuttuğunuz yönünde bölge halkının serzenişleri var. Bizden iletmesi.

