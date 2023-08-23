Sn. Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu’nu her toplandığınızda mutlaka bir zam yapmanız şart mı diye soruyor vatandaşlarımız… Bugüne kadar Bakanlar Kurulu’ndan hiç indirim veya vatandaşın lehine karar çıktı mı?



Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan tüp gaz sıkıntısı dün yapılan okkalı zamla herhalde son buldu. Ancak yapılan zam neredeyse yüzde 20’ye vardı. Bu gidişle vatandaşlar yemek pişiremeyecek…



Sn. Hakan Dinçyürek, her geçen gün devlet hastanelerine başvuran insan sayısının kat kat arttığını herhalde sizde fark ettiniz. Bu yükü devlet hastaneleri ve doktorlar ne kadar kaldırabilecek?



Sn. Raif İlker Buran, önceki gece Lefkoşa ve Güzelyurt semalarında görülen yoğun bir ışıltı veren göktaşı benzeri cismin ne olduğuna dair bir bilgi aldınız mı? Zira Meteoroloji Dairesi bu hava olaylarıyla ilgileniyor herhalde…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, ülkemizin sayılı efsane futbolcularından biri olarak alt yapıya önem verdiğinizi bir kez daha gösterdiniz. Zira Gönyeli’de yıllardır yapımı için bekletilen sentetik antrenman sahasında çalışmaları başlatmışsınız. Hayırlısı olsun…



Sn. Ahmet Yönlüer, uzun zamandır sizi medyada göremiyoruz. Bu sessizliğinizin nedeni nedir? Deneyimli bir bürokrat olarak ülkenin durumunu nasıl görüyorsunuz?

