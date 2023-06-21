Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hafta sonu yapılacak olan ara seçimler öncesinde yapılan son anketler ne gösteriyor? Acaba geçtiğimiz yılki genel seçimlere yakın bir oy alabilecek mi partiniz? Yoksa daha fazlasını mı bekliyorsunuz?



Sn. Dursun Oğuz, dün ödemesi yapılan gübre desteği herhalde 2021-22 ekim sezonuyla ilgiliydi. Zira çok az bir miktar ödeme yapıldı. Zira 2022-23 sezonunda çiftçi torbası 800 TL’den gübre almış diye bilgi verildi.



Sn. Hasan Taçoy, dün itibariyle Türkiye’de yeni asgari ücret belirlendi. Yeni asgari ücretin yapılan % 35’lik bir artışla 11.400 TL’ye yükseldiği açıklandı. Acaba ülkemizde bu miktarda bir artış olur mu?



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanlarıyla birlikte oldukça güzel işler yaptığınız konuşuluyor. Kimseye ayrıcalık yapmadan hizmete devam etmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz herhalde.



Sn. Aytaç Karavezirler, çoktandır görüşemiyoruz. Ama haberlerinizi alıyoruz. İnşallah en kısa sürede eski sağlığınıza kavuşacaksınız. Unutmayın erken teşhis hayat kurtarır.



Sn. Ahmet Ogan, yeni sezonda hangi takımla çalışacağınız konusunda bir karar verdiniz mi? Herhalde yine 1. Lig ekiplerinden biriyle sahalarda sizi göreceğiz. Allah kolaylık versin.

