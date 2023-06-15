Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik alınan tedbirleri açıkladığınız basın açıklamasında dikkat çeken bir konu var. Birçok ürünün KDV’si sıfırlandı. Köfter ile paluzenin KDV’sinin sıfırlanmasına ihtiyaç neden duyuldu onu anlayamadık…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, 2022-2023 Eğitim yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde okullarda yeni ders yılı için kayıtlar alınmaya başlanıyor. Ancak birçok okul yönetimi açık açık kayıt ücreti talep ediyor. Bu yasal mı?



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, özellikle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gerekli yatırım yapılmaması nedeniyle artık doktorlar iş yapamaz duruma gelmiş. Vatandaş çare beklerken, doktorların iş yapamaz olması vatandaşı perişan ediyor…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yaptığı açıklamada yeniden görüşmelerin başlaması için sunduğu şartın Güney Kıbrıs yönetimince kabul göreceğini düşünüyor musunuz? Erdoğan, Rum yönetimi başkanı Hristodulidis’i daha barışçıl tanımladı. Siz ne diyorsunuz?



Sn. Fırat Ataser, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi bünyesinde hizmete açılan kompost tesisinden yıllık ne kadarlık bir gelir bekliyorsunuz. Umarız tesiste çalışanların parasını çıkarabilirsiniz…



Sn. Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi olarak federasyonların yardım taleplerine çok geç dönüldüğü yönünde iddialar var. Bazı federasyonlar bu konuda oldukça mağdur oluyormuş… Bunun sebebi iletişim kopukluğu mu?

