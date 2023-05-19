Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak yeni vatandaşlıkları dağıtmaya devam ediyorsunuz. Umarız verilen vatandaşlıklar ülkemizde yıllardır çalışan ve ülkeye katma değer katan kişilere veriliyordur.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı nedeniyle öğretmen sendikalarının başlatmış olduğu eylemler tam gaz devam edecekmiş. Umarız bu eylemler öğrencileri etkilemez.



Sn. Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yıllarca hizmet vermiş olan Ahmet Minikçe’nin emekliye ayrılışı nedeniyle kendisine hizmetlerinden dolayı plaket takdim etmeniz çok güzel bir düşünce.



Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy – Esentepe Belediyesi olarak yıllar önce belediyeden emekli olan kişilere özlük haklarını vermeye başlamanız çok önemli bir gelişme. Umarız bunun devamı gelir.



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, geçtiğimiz günlerde ablanızı zamansız kaybettiğinizi öğrendik. Allah merhumeye rahmet eylesin sizlere de sabırlar versin diyoruz.



Sn. Ahmet Ogan, takımınız Pera L.Gençler Birliği’nin yaşadığı tüm zorluklara karşın play-off finalinde hafta sonu süper lige çıkabilmek adına Düzkaya karşısında mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacaksınız. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun.

