Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Annan Referandumu’nun üzerinden tam 19 yıl geçmesine karşın Kıbrıs Türklerine verilen sözler halen yerine getirilmediğini söylediniz. Ancak siz bunun olmayacağını çok iyi bilenlerdensiniz değil mi?





Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz ara seçimde bir aday gösterecek mi? Yoksa bu konuda büyük ortağınızla birlikte hareket mi edeceksiniz? Allah kolaylık versin diyoruz.



Sn. Erhan Arıklı, bu aralar yaptığınız icraatlarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan olumsuz eleştirilere karşı kullandığınız üslup biraz kırıcı. Acaba bu mesajlara siz mi yoksa sosyal medyayı takip eden bir elemanınız mı cevap veriyor merak ettik.





Sn. Dursun Oğuz, ülkede her geçen gün artan maliyetler hem hayvancıyı hem de tarım üreticisini zorluyor. Bu arada özellikle et fiyatlarındaki artış tüketiciyi de Güney’e yöneltiyor. Bu konuda bir çalışma yapılmasında fayda var.





Sn. Ahmet Kadı, takımınız Geçitkale’nin müthiş bir geri dönüş sonucunda play-off finali oynamayı hak etmesi nedeniyle sizi kutlarız. Cuma günü Girne’de oynanacak play-off finali için hazırlıklar nasıl gidiyor?



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak mahkemelik olan bir dava ile ilgili olarak yargıya güvendiğinizi söylediniz. Anlaşılan elinizde güçlü bir deliliniz var. Kolay gelsin diyoruz.

