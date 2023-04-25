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Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
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Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi...
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Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi...

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Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi...
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Görneç ve Serdarlı’ya yarın 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintinin elektrik şebekesinde yürütülecek proje çalışması nedeniyle yapılacağı kaydedildi.
 
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