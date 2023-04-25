Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi...

Görneç ve Serdarlı’ya yarın 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintinin elektrik şebekesinde yürütülecek proje çalışması nedeniyle yapılacağı kaydedildi.

