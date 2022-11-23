Sn. Alişan Şan, yavaş yavaş yılın sonuna doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 1 ay sonra Maliye olarak 13. Maaş ödemeleri yapmak durumunda olacaksınız. Acaba bunun için kaynak var mı?



Sn. Ziya Öztürkler, birçok vatandaş evinin tapusunu almak için İçişleri Bakanlığı’na bağlı İskan Müdürlüğü’ne başvurmasına karşın çeşitli engellerle karşılaştıklarından dolayı geri adım atmak durumunda kalıyormuşlar. Anlaşılan devletimiz para istemiyor.



Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı yönetiminde olan bütün sektörler ve iş alanlarıyla yakından ilgileniyor olmanız sizi her geçen gün büyütüyor. Ancak ziyaret değil çözüm üretmek gerek.



Sn. Erhan Arıklı, kısa zaman içinde 4G’nin hizmete sunulacağını açıkladınız. Ancak bu kısa zaman içinde vatandaşlar her halde sinir krizleriyle boğuşacak. Zira evlerde ve ceplerde internet hızı çok kötü.



Sn. Kudret Özersay, partinizden istifa eden 2 milletvekili sonrasında artık Halkın Partisi olarak Cumhuriyet Meclisi’nde yer almıyorsunuz. Bu parti olarak size nasıl bir kayıp olacak?



Sn. Reşat Kanısoy, bölgenizde yapılan anketlere göre bağımsız aday olmanıza rağmen en yüksek oyu siz alıyormuşsunuz. Anlaşılan Güzelyurt’ta bir değişim yaşanacak. Bol şanslar kolay gelsin.

