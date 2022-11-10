Sn. Ersin Tatar, Londra’daki ziyaretlerinizi tamamlayarak geldiğinizi ülkemizde dün Fuat Oktay’ın ziyaretiyle Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi konusunda elinizin daha da güçlendiğini hissetmişsinizdir.





Sn. Ünal Üstel, Türkiye’den KKTC’nin 2022 yılı bütçesine ekstra 2,5 milyar TL daha kaynak aktarma sözünün havada kalmayacağı dünkü ziyaretlerde bir kez daha anlaşıldı. Bu arada Fuat Oktay’ın ince mesajlarını da almışsınızdır herhalde.



Sn. Hasan Taçoy, engelli vatandaşlar için yapılmakta olan Engelsiz Yaşam Evi’nin açılması ile bir rahatlamam olacağını ifade ettiniz. İnşallah Engelsiz Yaşam Evi’nin açılırken içine de eleman alımı yapılır.



Sn. Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bazı belediyelerde bağımsız adaylara destek vereceğinizi açıkladınız. Acaba bunun sebebi aday bulamamak mı? Yoksa kazanma şansınızın olmadığı belediyelere efor sarf etmemek mi?



Sn. Raif İlker Buran, ülkemizde son günlerde görülen yağışların genelde Mağusa ve karpaz bölgesinde etkili olmasının sebebi nedir acaba? Özellikle geçmiş yıllarda etkili yağış alan Lefkoşa’nın son bahar aylarında yağış almaması dikkat çekici.





Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi başkan adaylığınız hayırlısı olsun. Uzun yıllar önce babanızın da başkanlık yaptığı Gönyeli Belediyesi için oldukça zorlu bir yarışa girdiğinizin farkındasınız herhalde. Allah kolaylık versin.

