Sn. Ersin Tatar, gençlerimizi spor alanında özellikle bireysel olarak elde ettikleri başarılar sizi oldukça mutlu ediyor herhalde. Gençlere destek olmak açısından nasıl katkı koyuyorsunuz?



Sn. Alişan Şan, sizin de dediğiniz gibi olağanüstü koşullarda geçen bir yıl içinde olduğumuz aşikar. Ancak devlet olarak bazı yerlerde tasarruf yapılması yerine daha da fazla harcama yapıldığı gözlerden kaçmıyor. Bunlardan biri de Kıb-Tek’e akaryakıt temini.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Girne’ye yeni bir hastanenin şart olduğunu dile getirdiniz. Ancak unutmayın ki Vakıflar İdaresi’nin 2 milyon Sterlin ödeyerek aldığı hastane için halen daha bir arpa boyu yol alınmadı.



Sn. Hasan Taçoy, medyaya sosyal sigorta desteğinden bugüne kadar 87 medya çalışanın yararlandığını açıkladınız. Ancak bu sayının en az iki katı olması gerektiğini siz de biliyorsunuz. Bunun için koşulları biraz daha iyileştirmenizde fayda var.



Sn. Ertan Birinci, Kıbrıs Genç TV’nin 25. Kuruluş yıldönümü nedeniyle başta siz olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyor, daha nice 25 yıllar görmenizi dileriz.



Sn. Hasan Ecer, sağlam bir Galatasaraylı olarak önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Galatasaray – Beşiktaş derbisinin skorunu nasıl görüyorsunuz? Bu arada canlı maçı izlemeye gidecek misiniz?

