Erçin'le Kitap Dünyası

Bir kitap en iyi arkadaştır. Bugün için ve ebediyen… MARTİN FARQUHAR TUPPER

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

BAŞHEKİMLİK ANILARIM – BÜLENT DİZDARLI

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

EN HÜZÜNLÜ EYLÜL – OSMAN BALCIGİL

HAFTANIN KİTABI

BEYOĞLUNUN EN GÜZEL ABİSİ – AHMET ÜMİT

OKUMA AZMİNİZ HİÇ BİTMESİN...







HAFTANIN YAZARI

ENİD BLYTON (1897 – 1968)

Başhekimlik Anılarım – Bülent DizdarlıGındırık – Şöhret Başaran Howellsİnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor? – Yaşar ErsoyAnkanın Yolculuğu – Barış Demokrasi ve Eşitlik Yazıları – Aslı MuratSafir 1 – Müjdelenen Zaman – Kemal B. CaymazLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki buçuk yıl boyunca başhekimlik yapan Dr. Dizdarlı görevi boyunca yaşadıklarını kendi bakış açısıyla kaleme almış.En Hüzünlü Eylül – Osman BalcıgilGece Yarısı Kütüphanesi – Matt HaigSineklerin Tanrısı – William GoldingUzak Dağlar ve Hatıralar – Orhan PamukMırıldanan Çocuk – Gabriele ClimaHüzünlüdür İstanbul, Eylül 1955’ten beri...Kadim kentin destansı tarihinde, 6/7 Eylül 1955’te yaşanan büyük yıkım kuşkusuz çok özel bir yer tutar.Acısı hep sürecek bu büyük altüst oluş, toplumsal olduğu kadar bireysel anlamda da derin kırılmalara yol açmıştır. Tıpkı Suzan ve Yorgo’nun aşkında olduğu gibi.Ahmet Ümit der ve susarım… Yine konuşturmuş kalemini… Enfes bir polisiye roman sonunu farklı tahmin etsem de keyifli ve meraklandırıcı bir serüven… Şahsen tanışıp kitabını imzalattığım üstad Ahmet Ümit… Yine yapmış yapacağını…Diliyle, kurgusuyla, olaylara bakış açısıyla çok eleştirilse de Ahmet Ümit tarzı denilen bir şey var… Bu kitapta da tarzını ortaya sermiş… Olayların akışı, kitabın dili, her zaman ki gibi hayranlık uyandıracak türdeydi… Seni romanın içine çekmesi o kadar güzel ki okurken kendinizi cinayet yerinde buluyor, olay yeri inceleme gibi hissediyorsunuz…Romanın kahramanlarının mükemmel olmamasını sevdim, insan içinden, halk içinden karakterler... Okurken aynı film seyreder gibi okudum, kitap temposunu düşürmeden akıcılığını koruyor…Kitabın ana karakteri Baş komiser Nevzat, yardımcıları Ali ve Zeynep ile birlikte Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi işlenen bir cinayeti çözmeye çalışır... Cinayete kurban giden kişi, çevresi tarafından nefret edilen ve çok fazla düşmanı olan Engin isimli bir adam... Peki Engin neden ve kim tarafından öldürülmüştür? Birden fazla senaryoyla karşı karşıya kalan ekip için vakayı çözmek çok da kolay olmayacaktır...Kitabın en güzel yanı kadınlar, sokak çocukları, azınlıklar ve çevre bilinci ile ilgili konular hakkında sosyal mesajlar vermiş olması… Ahmet Ümit'in hayatlarının hiç bir değeri olmayan, çok kolay bir şekilde katledilen, kumarda kazanılan veya kaybedilen kadınların hayatına dair acı gerçekleri dile getirmiş olması ise kitabın önemini daha da arttırıyor…Ve son olarak benim gibi bir İstanbul aşığı olmasanız bile kitabın sizi oralara götürmesini engelleyemiyorsunuz…Caaannnıııım İstanbul!!! Buram buram İstanbul kokan, eski İstanbul sokaklarında keyifle gezdiren, o sokakların hem iyiliğini hem de kötülüğünü gözler önüne seren sürükleyici bir kitap “Beyoğlu’nun En Güzel Abisi”… İstanbul ve polisiye severlere önerimdir…11 Ağustos 1897'de Londra'da dünyaya geldi. 1907’den 1915’e kadar, Beckenham’daki St. Christopher's School’da eğitim gördü. Okuldaki derslerinde ve aktivitelerde mükemmelliğe ulaşınca, İngiliz eğitim sisteminde “Head Girl” olarak tabir edilen, okulun organizasyonlarında sorumluluk alan, önemli günlerde sunumlar gerçekleştiren parlak öğrencilerden biri oldu. Matematikle arası pekiyi değildi ancak Blyton, çok iyi piyano çalıyordu.Liseyi bitirdikten sonra öğretmen olmaya karar verdi. Ancak üniversitedeyken, müzik çalışmalarını bıraktı. Boş zamanlarında yazmaya başladı ve çocuklar için kaleme aldığı ilk kitabı Child Whispers, 1922’de yayınlandı.28 Ağustos 1924'te Hugh Alexander Pollock’la evlendi. Eşi, George Newnes’in yayıncılık şirketinde editör olarak çalışıyordu. Aynı yıl, eşinin yayınevinden iki kitabı çıktı. Çiftin Gillian Mary Baverstock ve Imogen Mary Smallwood adlarında 2 kız çocukları oldu.Çocuk şiirlerinden oluşan ilk kitabı 1924 yılında yayınlandı. Eserleri daha ilk yıllardan itibaren tartışma konusu oldu. 700'e yakın kitabı yayınlandı. Bunlardan 200'den çoğu halen basılmaktadır. Sadece Yaramaz Kızlar kitabı 11 milyondan fazla sattı.1941’de karşılaştığı Kenneth Fraser Darrell Waters’la başlayan arkadaşlığı, kısa bir süre sonra tutkulu bir aşka dönüşünce, evliliğini sona erdirmeye karar verdi. Enid Blyton, Pollock’tan boşandıktan sonra 20 Ekim 1943’te Kenneth Fraser Darrell Waters’la evlendi. Ünlü yazar, bir süre sonra, yeni eşinin soyadını almalarını istediği kızlarının, nüfus cüzdanlarında bu değişikliği gerçekleştirdi. Blyton ikinci evliliğinde oldukça mutlu oldu.Alzheimer teşhisi konulan ünlü yazar, 28 Kasım 1968 tarihinde öldü.Yazarın kitapları halen tüm dünyada 8 milyondan fazla satılmaktadır. Enid Blyton İngiltere'de William Shakespeare ve Agatha Christie'den sonra eserleri en çok yabancı dillere çevrilen yazardır.