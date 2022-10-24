Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevinizin 2. yılını geride bırakırken, sizi en fazla zorlayan konu ne oldu? Buy 2 yıllık dönemde keşke bunu da böyle yapsaydım dediğiniz oldu mu?



Sn. Ünal Üstel, girişimleriniz neticesinde birçok yerdeki istimlak sorunlarını çözerek aylardır beklemekte olan yol problemlerini çözmeniz memnuniyetle karşılandı. İnşallah bu yollar kısa sürede tamamlanır…



Sn. Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından organize edilen Lefkoşa Maratonu’nda bakan olarak sizde yerinizi almışsınız. Eski bir sporcu olarak size de bu yakışır…



Sn. Mehmet Harmancı, sizinde dediğiniz gibi KKTC halkı Lefkoşa Maratonu ile bir kez daha önemli bir birliktelik sergiledi. Katılım rekoru kırılan maratonda yaklaşık ne kadarlık bir gelir elde edildi?



Sn. Hasan Sadıkoğlu, Silivri Belediyesi ile kardeş belediye olma yolunda attığınız adımlar çok güzel. Her geçen gün hızla gelişen İskele’nin bir dünya markası olması adına kardeş belediye sayısını artırması çok önemli…



Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü 5. Hafta sonu itibariyle averajla liderliğe yükselmesi nedeniyle keyfiniz yerine gelmiştir herhalde. Ama bu yıl şampiyonluk yarışı daha zor geçecek gibi… Bol şanslar…

