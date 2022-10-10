Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak hayatı ucuzlatma yönünde adım atmak yerine yaptığınız akaryakıt zamlarıyla daha fazla pahalılaştırıyorsunuz. Akaryakıt fiyatları dünya piyasasında düşerken indirim yapmazken yükselince zam yapmanız başta üreticiler olmak üzere herkesi çıldırttı.



Sn. Fikri Ataoğlu, DP olarak gerçekleştirdiğiniz kurultay sonrasında Parti Meclisinizi ve MYK’yı da yeniden oluşturarak güçlü bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Yerel seçimlerde hedef ne acaba?



Sn. Olgun Amcaoğlu, çiftçilerin ekim yapma hazırlığına başladığı ve tarlalarını açtığı bugünlerde mazota yapılan litre başına 2 TL’nin üzerindeki zam çiftçileri çileden çıkardı. Umarız bu zam furyası devam etmez…



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, devlet hastanelerinde ilaçların birçoğunun olmaması nedeniyle özelden ilaç alan vatandaşlar kazandıkları veya emekli maaşlarının ilaç paralarını karşılayamamasından şikayetçi. Bu konuda vatandaşa yardımcı olmanız şart oldu…



Sn. Hasan Sadıkoğlu, ülkenin hızla gelişen bölgesi olan İskele’ye yakışır daha fazla park alanları yaratmanız şart oldu. Zira nüfus oldukça hızlı bir şekilde artmakta…



Sn. Hasan Sapsızoğlu, geçtiğimiz günlerde iki kurum arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Geçitkale’deki jimnastik salonunun elektriklerinin kesilmesi sizi çılgına çevirmiş. Gerçektende iş yapmak isteyeni engelleyen bu ülkede çıldırmamak elde değil…



