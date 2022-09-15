Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkedeki duruma bakacak olursak ekonomi ne durumda diyebiliriz. Özellikle pahalılık vatandaşı zorlarken, devlet gelirlerini nasıl etkiliyor?



Sn. Fikri Ataoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlayan Turizm Çalıştayı’nda çıkacak sonuçlar turizmimizin gelişmesine inşallah katkı koyar…



Sn. Ali Murat Başçeri, dün açılışına katıldığınız Turizm Çalıştayında dile getirdiğiniz politika üretmek için veriye ihtiyaç olduğunu ancak bugün itibariyle bunun yapılmadığını söylediniz. İnşallah bundan sonra bu uyarılarınız dikkate alınır…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, işlokul ve ortaokullarda eğitim yılı açılırken yine eksiklikler konuşuluyor. Özellikle sınıf yetersizliği konusunda sıkıntıların aşılması konusunda bir çalışma yapmalısınız…



Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak dün Başbakan Üstel’e yaptığınız ziyarette yeni sezon için katkı konusu da konuşuldu mu? Yoksa sadece milli forma olayı mı konuşuldu?



Sn. Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak ülkemizi dışta temsiliyet konusunda geçmişte başlattığınız çalışmalar ne durumda? Herhalde Covid-19 pandemisi nedeniyle yavaşlayan ilişkiler şimdilerde hızlandı…





