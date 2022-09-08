Sn. Ünal Üstel, bir süredir dillendirdiğiniz partinizdeki iki başlılık parti başkanı Faiz Sucuoğlu’nun istifasıyla sonlandı. Acaba yapılacak olan olağanüstü kurultayda karşınıza aday çıkar mı?





Sn. Ziya Öztürkler, dün Anayasa Mahkemesi’nin açıkladığı karara göre, yerel seçimlerin ertelenmesi Anayasaya aykırı bulundu. İçişleri Bakanlığı olarak bu karar sonrasında belediyelerdeki kaosu çözme adına ne yapmayı planlıyorsunuz?

Yoksa seçim yine ayni tarihte olacak mı dersiniz?



Sn. Alişan Şan, Merkez Bankası verilerine göre, 2022’nin ikinci çeyreği sonunda devlet gelirleri 4 milyar TL’yi aştı. Bu iyi gidişat bütçe açığını azaltacak gibi. Ancak zamlar ve vergiler nedeniyle vatandaşın cebinde bir şey kalmıyor.





Sn. Hasan Taçoy, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına içerisinde kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantaları dağıtmanız güzel bir çalışma. Ancak bu uygulamayı tüm asgari ücretli sosyal sigortalılara yapmanız gerekecek gibi. Çünkü aileler fahiş fiyatlardan yana dertli.





Sn. Serdar Denktaş, Demokrat Parti’yi bir kola tenekesi gibi arabanın arkasında sürüklenmesine benzeterek hükümette daha etkin söz sahibi olması gerektiğini dile getirdiniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki 3 milletvekiliyle bu biraz imkansız.





Sn. Mehmet Bolkan, ilk hedefiniz olan KTSYD Kupası için artık Miracle Değirmenlik olarak hazır olduğunuz görülüyor. Allah yardımcınız ve şansınız bol olsun.



