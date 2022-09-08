Korku Terapisi: Korku Filmlerinin Ruh Sağlığına Faydaları Nelerdir?

Korku filmleri, sizi korkutmaktan çok daha fazlasını yapar. Ne kadar tuhaf gelse de uzmanlar korku filmi izlemenin stres ve kaygıyı hafifletebileceğini belirtiyor. Yatağın altından çıkan canavarlar, mezardan çıkan zombiler, elektrikli testere kullanan psikopatlar… İlk bakışta bunların hiçbiri stresi azaltacak faktörler gibi görünmüyor. Ama uzmanlar konuyla ilgili son derece makul bir açıklama yapıyor. Ne mi? Detaylara birlikte bakalım.

Korku filmi izledikten sonra rahatlamış hissediyor musunuz?

Heyecan ve ürpertiyi aynı anda hissetmek, belki de korku filmlerinin en çekici yanı. Ancak bu filmlerin başka bir özelliği daha var. Korku filmleri sadece korku yaratmaz aynı zamanda korkuyu serbest bırakır. Fear in the Dark (1991) belgeseli için yapılan bir röportajda, ünlü yönetmen Wes Craven (Çığlık ve Elm Sokağı Kabusu filminin yönetmeni), bizi korkutan şeylerle olan ilişkimiz, arınma biçimimiz olabilir demişti. Gerçekten de uzmanlar, korku filmi izlemenin kişinin zihnini rahatlatabileceğini iddia ediyor.



Dayanıklılığı inşa etmek

Korku bize ne sunuyor? Neden kendimizi olumsuz etkilere maruz bırakalım? İnsanların kendilerini korku duygusuna maruz bırakması, rasyonel olarak hepimize aykırı geliyor. Korku filmi izlerken vücudumuz bize tehlikede olduğumuzu söylüyor. Ancak rahat bir koltukta otururken güvende olduğumuzu biliyoruz. Bu durum aslında bir terapi işlevi görüyor.

California’daki Oaklee Psychotherapy’nin kurucusu Kurt Oaklee’ye göre korku, insanlara gerçek dünyadaki stresle daha iyi başa çıkmayı öğretiyor. Ona göre, stresli bir film sırasında kendimizi kasıtlı olarak endişe yaratan uyaranlara maruz bırakıyoruz. Bu ise günlük hayattaki stres ve korkuları yönetmemize yardımcı oluyor. Çünkü kontrollü bir ortamda stresörleri serbest bırakıyoruz.

Korku filmleri korkularınızla yüzleşmenize yardımcı olur

Film yapımcısı Jonathan Barkan, kız kardeşi kanserle savaşırken korkuyla nasıl yüzleştiğini anlatıyor: “Kardeşime saldıran görünmez bir canavar olduğunu biliyordum. Korku o canavarla yüzleşmenin ve canavarı yenmek istemenin yolu oldu.” Uzmanlara göre korku filmi de tıpkı böyle bir etki yapıyor. Korku filmleri çoğu zaman bilinçaltındaki “canavarlarla” yüzleşmenize neden oluyor. Bu durum ise daha rahat hissetmenizle sonuçlanıyor.



Güvenli bir alanda korku duygusunu hissetmek sizi rahatlatabilir

Business Insider’a göre, 2020 yılının Mayıs ayında, COVİD-19 pandemisinin zirve yaptığı bir dönemde, Movies Anywhere dijital film uygulamasında korku filmlerinin satışı bir önceki yıla göre %194 artış gösterdi. Küresel krizin ortasındaki bu artış, uzmanlara göre son derece mantıklı. Yüksek stresli dönemlerde insanların gerilim ve korku filmlerine odaklanması alışılmadık bir durum değil. Korku filmleri insanları odaklanmaya zorlar. Bu sırada endişeli benlik, dünyadaki tüm stres faktörlerinden uzaklaşır. O an ekrandaki korkunç canavar dışında hiçbir şeyin önemi yoktur. Küresel bir salgın sırasında bu şekilde odaklanıp dünyadan uzaklaşmak oldukça mantıklı. Sonuç olarak uzun bir günün ardından kendinizi korku filmi izlerken buluyorsanız ve bunu bilinçsiz bir şekilde yapıyorsanız, yalnız değilsiniz!