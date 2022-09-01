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Sn. Ziya Öztürkler, çıkarılacak olan yeni muhaceret affının ne zaman olacağı merak konusu. Dün yaptığınız açıklamalarda bu konuda geniş kapsamlı bilgi verirken tarih konusuna pek açıklık getirmediniz.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, siyasi kulislerde dolaşan dedikodulara göre, parti başkanlığı konusunda sizi rakip gören Başbakan Üstel, görevden alarak yerinize başka bir ismi atama planı yapıyormuş.
 
 
Sn. Hasan Taçoy, Türkiye’ye yaptığınız ziyaret sonrasında ülkeye döndükten sonra sizden yeni icraatlar bekliyorduk. Ancak sizden ses seda çıkmadı. Anlaşılan o ki bir süre daha beklemede kalacaksınız.
 
 
Sn. Halil Sakallı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık göreviniz hayırlısı olsun. Sizin gibi genç sayılabilecek bir yaştaki bürokratın müşavir değil de Müsteşar olarak görev yapması en doğrusu olmuştur.
 
 
Sn. Dr. Erdal Özcenk, UBP’nin Mağusa Belediye başkan adayı siz olacakmışsınız gibi görünüyor. Anlaşılan o ki meslektaşınız Dr. Süleyman Uluçay’lı zorlu bir yarış yapacaksınız.
 
 
Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak pandemi öncesi yapmış olduğunuz geleneksel panayır tarzı festivalinizi bu yıl yapmayacak mısınız? Bölge halkının bu tarz bir organizasyona ihtiyacı var.
 
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