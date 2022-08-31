Sn. Ünal Üstel, anlaşılan o ki yavaş yavaş partililerinizi ikna etmeye başladınız ve kısa bir süre içinde UBP’de bir kurultay yapılarak başkanlığı da devralacaksınız. Allah kolaylık versin.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Devlet Hastanelerindeki eczanelerde ilaç eksikliğinin giderildiğini açıklamanıza rağmen vatandaşlar halen daha birçok ilacı hastanelerin eczanelerinde bulamıyormuş. Bizden iletmesi.



Sn. Erhan Arıklı, önümüzdeki Cuma günü adaya gelecek olan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’yla birlikte limanların özelleştirilmesi konusu bir daha masaya yatırılacağa benziyor. Hadi hayırlısı olsun.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin sezona iyi bir başlangıç yaparak ligde 3 maç galip gelip bol gol atmasına karşın geçtiğimiz akşam Konyaspor’a yenilmesi moralinizi bozmuş. Üzülmeyin bu yol kazaları daha çok yaşanacak.



Sn. Tufan Erhürman, hafta sonu yapılacak olan kurultay için CTP olarak son hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Ancak pek kurultay havası yokmuş gibi bir hava var. Acaba bunun sebebi nedir?



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak 2 yıl aradan sonra yapacağınız ‘Kültürlerin Buluşması’ etkinliği için kapsamlı bir çalışma ve tanıtım yaptırdığınız görülüyor. Umarız her şey yolunda gider.



