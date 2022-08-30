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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Ersin Tatar, uzun bir aradan sonra Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmenizin nedenini merak ettik. Ancak Cumhurbaşkanı olarak bu yetkiniz olduğunu bildiğimiz için ve de eski bir başbakan olarak deneyimlerinizi paylaşacağınız düşünüyoruz.
 
 
Sn. Erhan Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı olarak Merkezi İhale Komisyonu'nda açtığınız, Lefkoşa-Mağusa anayolu temizlik ihalesini partinizin eski Lefkoşa İlçe Başkanının şirketinin kazanması dikkat çekti.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, akaryakıt konusunda yaptığınız açıklamalarda Rum vatandaşlarının akaryakıt alımları nedeniyle ülkeye önemli bir gelir getirdiğini ifade ettiniz. Bir de sınır kapılarında geçişlerde sıkıntı yaşamasalar daha da fazla getirileri olacaktır herhalde.
 
Sn. Alişan Şan, bu ay maaşlar konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ettiniz. İnşallah bundan sonraki aylarda da yaşanmaz ama şu anda turizm sezonu olduğu için döviz girdisi arttığı için sıkıntı yaşanmamış olabileceğini unutmayın.
 
Sn. Hasan Sertoğlu, yeni sezonun başlangıcı için dün çekilen fikstür kuralarıyla artık heyecanlı bekleyişe geçildi. İnşallah bir ay sonra başlayacak yeni sezon sorunuz başlar.
 
Sn. Mehmet Harmancı, destekçilerinize sükunet çağrısı yapmanız çok yerinde oldu. Seçimlere daha üç ay varken partiler arasında veyahut kişiler arasında gerginliğe hiç gerek yok.
 
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