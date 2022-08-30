Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2015 yılının ilk etkinliğini 8 Mart 2015 Pazar günü gerçekleştirdi. Kulübün eski başkan ve kurucularından olan merhum Said Muhyi anısına üçüncüsü gerçekleştirilen ralli Lefkoşa surlariçindeki Muhyi Said Ltd. önünden start aldı ve İskele’de son buldu, 2015 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.Klasikler saat 10:00’da Lefkoşa’daki Said Muhyi Ltd. önünden start alıp sırasıyla Hamitköy, Demirhan, Ercan, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akdoğan, Türkmenköy, Güvercinlik, Tuzla ve Yeni Boğaziçi’nden geçip, 95 km yol giderek İskele’deki Osman Ağa Kültür Evi’ne vardılar.Toplamda 95 km süren 3. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisin’de 5 özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 50 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 70 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 95 dakika sonra geçildi. Üçüncü ve dördüncü özel etaplar arasında da 15 dakika ara verildi. Aranın ardından dördüncü özel etap start saatinden 150 dakika sonra, beşinci ve son özeletap ise start saatinden 170 dakika sonra geçildi.95 km’lik rallide 5 özel etap geçen klasikler İskele’deki Osman Ağa Kültür Evi’ne vardılar. Orada yenen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi ve ödül töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Klasik ve spor Otomobil Kulübünün düzenlediği 3. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.3. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisinde Genel Klasman, G Kategorisi, F Kategorisi, E Kategorisi, Bayanlar Kupası, Karma Ekip, En Eski Araç, En Küçük Motorlu Araç olmak üzere toplam 8 kategoride ödül verildi.Haftaya 5 Nisan 2015 tatihinde düzenlenen 3. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisi.