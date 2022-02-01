Sn. Koral Çağman, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramı ile ilgili olarak en ilgili bakanlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmasına karşın sizden hiç ses çıkmadı. Bu gibi yaşlı bakımevlerinin denetimi size ait değil mi?



Sn. Ali Pilli, Temaslı Takip Ekibi’nin sizin tarafından bozulduğunu söyleyen Tıp-İş Başkanı Taşcıoğlu, sizden yana oldukça dertli. Bizce sağlıkta her görüşe kulak vermenizde fayda var…



Sn. Dursun Oğuz, dün itibariyle % 37 zamlı memur maaşlarını ödediniz. Acaba bu zamlı maaşlarla Maliyenin kasasından çıkan miktar ne oldu? Herhalde 1 milyar TL civarında bir ödeme yapıldı.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak güçlü ve 5 yıllık bir hükümet hedefinizden dolayı ya 3 partili ya da CTP ile bir hükümet ortaklığı kurmak istiyorsunuz. Ancak bizim bildiğimiz CTP buna pek yakın değil. Kolay gelsin…



Sn. Tufan Erhürman, dün Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan mazbata dağıtım törenine sizin katılmadığınız dikkatlerden kaçmadı. Hayırdır, yoksa siz de pozitif misiniz?



Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, kurulması muhtemel bir üçlü koalisyon hükümetinde adınız bakanlıkla anılıyor. Bu konuda siz istekli misiniz? Önemli olan sizin bakanlık isteyip istemediğinizdir…

