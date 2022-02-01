Üreticinin hal yasası isyanı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üreticilerimiz, bazı tüccarların kendilerini kaf dağında gördüğünü ve bu nedenle üreticinin elindeki ürünü yok pahasına almaya çalıştığını dile getirerek, ülkede bir an önce hal yasasının veya kooperatifleşmenin zorunluluğuna vurgu yaptılar.

Üreticilerimiz, ürettikleri ürünlerin ister en kalitelisi olsun isterse kalitesiz olsun tüccar tarafından değersiz kılındığını iddia ederek “Elimizde olan ürünlerimizi satın almak için gelen tüccarlar, piyasada normal olarak gösterilen ürüne verilen fiyatın çok altında fiyat teklifi ile elimizden ürünümüzü almaya çalışıyor. Tabii bazı üreticilerimiz buna itibar etmezken acilen paraya ihtiyaç duyan üreticilerimiz ürünlerini yok pahasına satmak durumunda kalıyor” dediler.

Bu duruma çözüm bulmanın en iyi yolunun hal yasasının bir an önce çıkarılması veya kooperatifleşme olduğunu vurgulayan üreticilerimiz burada en büyük görevin devlet yetkililerine düştüğünü sözlerine eklediler.



