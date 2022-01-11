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Acil Durum Hastanesi'nin üç minik misafiri vardı

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Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören üç hamile kadın dün doğum yaptı.

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Acil Durum Hastanesi'nin üç minik misafiri vardı
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Başarılı geçen doğumların ardından anne ve bebeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeklerin dünyaya gelişi hastanede duygulu ve heyecanlı anlar yaşanmasına yol açtı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, dün gerçekleşen iki sezaryen bir de normal doğumla üç kız bebeğin dünyaya geldiğini, anne ve bebeklerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Başarılı geçen doğumlarda görev alan tüm personele teşekkür eden Uçaner, “Kayıplar bizi üzerken, doğumlar yüzümüzü güldürüyor. Anne ve bebeklerin durumu gayet iyi, doğumlar başarıyla gerçekleşti” dedi.

 

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