Sn. Ersan Saner, koalisyon ortağınıoz Fikti Ataoğlu’ndan sonra sizde milletvekiliniz ve partiliniz Hüseyin Özgürgün’ü İstanbul’da ziyaret etmişsiniz. Hayırdır bu ziyaretlerin sebebi nedir?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğmiz gün itibariyle üreticiye avans destek ödemesini gerçekleştirdiniz Ancak birçok büyük çiftçi Eylül sonunda vadesi dolacak borçları nedeniyle ne yapacağını bilmiyor. Bu konuda bir çalışma yapmanızda fayda var…



Sn. Erhan Arıklı, parti olarak bu seçimlere en hazir partinin YDP olduğunu iddia ettiniz. Bizce bu seçimlerde barajı geçmeniz biraz zor olacak. Zira siyasette her şey sandıkta belli olur unutmayınız…



Sn. Cemal Özyiğit, TDP olarak artık seçim gündemiyle sahaya inmeye hazırlanıyormuşsunuz. Bizce de artık sahaya inerek halkın nabzını tutmanızda fayda var. Allah kolaylık versin…



Sn. Gürsel Uzun, partinizin Mağusa bölgesindeki bucak örgüt seçimlerinin birçoğunda hazır bulundunuz. Sizce kurultayda bölgenizden birinci kim çıkar?



Sn. Hüseyin Karavezirler, takımınız Cihgangir sezona iyi bir başlangıç yaparak ikide iki yaptı. Sezon sonu hedef olarak şampiyonluk mu yoksa üst sıralar mı? Ama bir kupa şart bizce…

