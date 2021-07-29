Sn. Ersan Saner, ülkede ekonominin her geçen gün zora gittiği gözden kaçmıyor. Hükümet olarak bu konuya odaklanmak yerine Maraş konusuna takılmanız vatandaşların tepkisine neden oluyor. Bizden iletmesi.



Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz akşam İskele bölgesinde bazı dostlarınızla buluşarak fikir alışverişinde bulunmuşsunuz. Acaba konu partinin geleceği miydi? Kolay gelsin.



Sn. Olgun Amcaoğlu, öğretmenlerin aşılanması için çağrıda bulundunuz. Ancak belki de aşılanmamış öğretmen kalmadı. Bizce aşılanma konusundan daha çok okullarda hijyen için çalışmalar yapılmalı.



Sn. Mustafa Akıncı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hakkınızda hakarete varan söylemeleri için acaba yargıya başvurmayı düşünüyor musunuz? Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gibi söylemleri sürekli yargıya taşıyor.



Sn. Ahmet Ogan, geçmiş olsun. Dün itibariyle yapılan testleriniz negatife döndüğü için yakalandığınız covid-19’u atlattığınız anlaşıldı. Sizin gibi bir spor adamının bu süreci hızlı atlatacağı belliydi. İnşallah diğer hastalarımız da sizin gibi hızlı iyileşir.



Sn. Ali Karavezirler, birçok belediyenin uzun yıllardır uğraştığı ancak başaramadığı orta refüj peyzaj çalışmalarını neredeyse belde sınırlarınızın tümüne yaydınız. Bu işin sırrı ne acaba?

