Sn. Ersin Tatar hayırlısı olsun. Doktor kızınız Cansu ile meslektaşı Günay evlilik yolunda ilk adımı atmışlar. Allah tamamına erdirsin diyelim.



Sn. Ersan Saner, dün ziyarette bulunduğunuz Kapalı Maraş’ta yeni açılan bölge içerisinde acaba kaç adet kullanılabilecek ev veya dükkan mevcut? 47 yıl içinde bu mülklerin sağlam kalması mümkün değil herhalde.



Sn. Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı Çelebi Ilık’ın görevden alınmasını siz mi istediniz? Yoksa partiniz tarafından alınmış bir karar mı?



Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin genel sekreteri Afet Özcafer’in bugün partinizden istifa ettiğini açıklaması bekleniyor. Anlaşılan o ki Afet hanım gerek size gerekse parti yönetimine oldukça kızgın.



Sn. Faiz Sucuoğlu, ekim ayında yapılacak olan parti olağanüstü kurultayı için çalışmalarınıza son sürat devam ediyormuşsunuz. Geçtiğimiz yılki gibi parti tabanınız sessiz kalmış gibi görünüyor.



Sn. Ahmet Latif, Akdoğan gençliğinin futbol oynamak için saha taleplerini yerine getirmek için sizin de biraz masaya elinizi vurmanızda fayda var. Zira devlette bazı işler hep oluruna bırakıldığı için uzun zamanda yapılıyor.

