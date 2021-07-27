Atatürk’ün kızları cehaleti yenecek

İlahiyatçı Şenocak, olimpiyatlarda Çin’i yenerek gurur yaşatan Milli Voleybol Takımı’nın formasını eleştirdi. ‘İffetli olmalısın’ dedi. Tepkiler çığ gibi yağdı, ekibe ise başlıktaki yorumlar yapıldı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında, büyük bir başarıyla imza atarak Çin'i 3-0 mağlup etti. Milli gururumuz hepimizi sevince boğdu ancak bazı yobaz zihniyetler bu durumu baltalamaya çalıştı. Ekibin başarısı yerine kıyafetlerini eleştirdi. Bunlardan biri de ilahiyatçı İhsan Şenocak… Şenocak, “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın; sen ‘burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına ‘sultan' demesine aldanmayasın!” diye yazdı.

“EY KAHRAMAN TÜRK KADINI”

Şenocak'a tepkiler çığ gibi oldu. Siyasi, spor, sanat camiası, ‘Filenin Sultanları'na destek mesajı yağdırdı. Vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere uzanmaya layıksın” sözleriyle Şenocak'a tepki gösterdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “Al sana Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı olmayan bakış…” diyerek Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulundu. Voleybol camiası ise “Onlar Atatürk'ün kızları. Türk kızları her alanda cehaleti yenecektir” mesajını verdi. Bu gururu yaşatan ekip ise “Şortlarımızla değil, başarılarımızla gündem olmak istiyoruz” açıklaması yaptı.

Şorta Atatürk'ün sözüyle yanıt

Olimpiyatlar'a Çin'i hezimete uğratarak bomba gibi başlayan Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar nisan ayında SÖZCÜ'ye konuşmuştu… Türk kadının gücünü Atatürk'ün sözüyle yanıtlamıştı… Başarılılarından çok şortunun boyunu konuşanlara ise şu çarpıcı açıklamayı yapmıştı: “Herkes her şeyi konuşuyor. Önemsemiyorum. Atatürk'ün Türk kadınının yerini işaret ettiği bir sözü var: ‘Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' İşte bu yüzden hepimiz, yaşlısından gencine, tüm kadınlar; layık olduğumuz yere, o hedefe ulaşmak için var gücümüzle mücadele etmeliyiz. Bir şeyleri talep etmek, bize sunulmasını beklemek yerine, onları hak ederek elde etmenin savaşını vermek zorundayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ülkemizi gururlandırmaya ve güçlü Türk kadınını temsil etmeye devam edeceğim.”

“En büyük gücümüz, özgüvenimiz” diyen Dündar sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Ama özgüven sadece kadının mücadele gücünü artırır. Sessiz kalmaması, kabullenmemesi konusunda güç sağlar ama bu konuda kültürel ve hukuksal olmak üzere köklü değişikliklere ihtiyacımız var. Bugün ülkemizde kadınlar siyaset, ekonomi, spor, sanat, bilim gibi pek çok alanda kendini kabul ettirdi. İşin sportif tarafında da, bize düşeni layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Biz bu bayrağı ablalarımızdan devraldık, yeni nesle daha yukarıya taşıyarak devredeceğiz. Bizden sonra gelenler de aynı bilinçle bu mücadeleyi sürdürecek. Umarım yeni nesiller için doğru rol modeller olabilir ve onlara hayatın farklı alanlarında da olsa özgüvenimizle, asla vazgeçmeyişimizle ve son topa kadar mücadele edişimizle örnek olabiliriz.”

‘Kaşını aldıranlar, kot giyenler cehennemlik'!

İlahiyatçı doktor İhsan Şenocak, daha önce de kadınları hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelmişti… Şenocak, kadınlara yönelik sözleri nedeniyle açığa alınmıştı, daha sonra da görevine iade edilmişti. Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine devam eden Şenocak'ın tepki çeken diğer sözlerinden bazıları şöyle:

İhsan Şenocak

■ “Namussuzluğa “onur yürüyüşü” demek, Koronadan daha tehlikelidir. Koronadan 5 bin kişli öldü. Eşcinsellik vebası ise bütünüyle milleti yok eder. Ahlaksızlığa göz yummak gençliği ateşe atmak, yarınları yok etmektir.”

■ “İslam'ın Kızı! Muallime ol, doktor ol, ev hanımı ol! Fakat bütün bunları annelik duygunu yitirmeden, tesettürü ve mahremiyeti çiğnetmeden yap!”

■ “İstanbul Sözleşmesi'nin 36. maddesi mühim. Yarıya yarıya nerdeyse boşanmayı getirdiler. Niye? İşte bu maddede…Ahlaksızlık, ekranlar, sokaklar, sahiller, iffetsiz, tesettürsüz, mahremiyetsiz bir hayat yıkılıp gidiyor dünya.”

■ “18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Sevindin üniversiteyi kazanınca; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme. Allah sormayacak mı?'”

POZUYLA ZAFERİN SEMBOLÜNE TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayıp Çin galibiyetinden dolayı tebrik ettiği A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'e sosyal medyadan tehdit geldi. Ömer Faruk Altay adlı bir twitter kullanıcısı mesajda “Bir gün bir yerlerde parmakları kırık vaziyette bulunursa sebebi kendisidir” ifadeleriyle Erdem'i hedef gösterdi. Altay takipçileri paylaşıma destek verirken, büyük bir kesim skandal yazıya tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt

BAŞI AÇIKLARA ZULME DE HAYIR

A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularının kıyafetlerinin sansüre uğramasına bir tepki de Demokrat Partili vekili Cemal Enginyurt'tan geldi. İlahiyatçı İhsan Şenocak'ı hedef alan Enginyurt şöyle dedi: “Başörtü zulmüne karşı yıllarca mücadele verdik. Hamd olsun başörtü zulmü bitti. Şimdi yeni bir zulüm başladı. Filenin Sultanları başta olmak üzere, başı açık kızlarımıza tahammülsüzlük zulmü başladı. Başı açıklara zulme hayır.” Deniz AYHAN

Kaynak: Sözcü