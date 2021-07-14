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Sn. Ersan Saner, 20 Temmuz törenleri için KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar nasıl gidiyor? Yapılan çalışmalara bakıldığı zaman 1 günlük bir ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça kapsamlı bir gezi yapacak.
 
Sn. Resmiye Canaltay, Girne – Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesinin bir ayağı olan Dikmen - Taşkent - Haspolat kısmı tamamlanmış sayılır. Ama bu projenin diğer ayağı olan Gönyeli-Alayköy bağlantı yolu ne zaman yapılacak? Zira bu çevre yolu tam olarak bitirilmeden fayda sağlamayacaktır.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, özellikle İngiltere’de yaşayan ve ülkemize yaz tatili için gelmek isteyen Kıbrıslı Türkler için kaldırılan karantinanın diğer yabancılar içinde uygulanması herhalde ülke turizmine fayda sağlayacaktır.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, TÜK’e ürün veren çiftçilerin ödenmesine 2 hafta önce başlanmasına karşın bazı üreticilerin bankadan paralarını alamadıkları şikayetleri var. Bir ilgilenmenizde fayda var.
 
Sn. Serhat İncirli, yıllardır sabah programı yaptığınız Kanal T’yle yollarınızın ayrılması dün sosyal medyanın gündemindeydi. Ama belki de sizin için hayırlısı olmuştur.
 
Sn. Hasan Gazioğlu, Tenis Federasyonu olarak yaptığınız yoğun faaliyetlere karşın doğru dürüst bir destek alamadığınızdan yana isyan ederek Spor Bakanlığı talep etmeniz çok yerinde. İnşallah beklentiniz gerçekleşir.
 
 
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