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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığına Emin Akkor getirildi

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Birliğin Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığına Emin Akkor getirildi
 

Buna göre; Asbaşkan görevini İsmet Özgüren üstlenirken, Damla Soyalp Genel Sekreter, Osman Kurt Mali İşler Sekreteri, Özlem Tüylüoğlu Eğitim Sekreteri, Canan Onurer Örgütlenme Sekreteri, Özgül Gürkut Mutluyakalı Dış İlişkiler Sekreteri, Hüseyin Ekmekçi ve Deniz Kuni de faal üye olarak görev yapacak.

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