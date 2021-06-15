banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
87 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
187 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
28 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
165 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
69 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
24 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
55 0
banner661

Mesajınız Var

banner476

banner666
Mesajınız Var
Sn. Ersin Tatar, son günlerde şahsınıza yönelik karalama kampanyası yürütüldüğü yönündeki söylemleriniz dikkat çekiyor. Acaba bu konuda yasal işlem başlatacak mısınız?
 
Sn. Ersan Saner, hükümet ortağınız Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yaptığı basın toplantısında toplumun 10 yılda 3 bin 500 Dolar fakirleştiğini söyledi. Sizce bundan sonrası için bu fakirleşme dururu mu?
 
Sn. Erhan Arıklı, yaptığınız açıklamalarda halkın 10 yılda 3 bin 500 dolar fakirleştiğini söylediniz. Siz hükümete gelirken hayatı ucuzlatma sözü vermiştiniz. Ancak ucuzlamayı geçtik daha da pahalılaştı. Bu fakirleşmede sizin hükümetinizin de katkısı oldu yani.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, turizmcilerin beklentilerin aksine geçişlerde sıkıntı yaratılması nedeniyle turistlerin Kuzey’e geçmediği iddia ediliyor. Acaba bu konuda ne gibi bir bilginiz var?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Kolejlere Giriş Sınavı’nda bölgelerde kazanan bazı öğrencilerin yaşadıkları bölge dışından başka bölgede sınava girerek kazanması ailelerde sıkıntı yaratmış. Bu konuda Bakanlık olarak yeniden bir düzenleme yapmanızda fayda var.
 
Sn. Ahmet Latif, çocukluğunuzda çeşitli oyunlar oynadığınız yerin halen daha hatırlarınızda olması, çocukluğunuzun oldukça hareketli geçtiğini gösteriyor. Acaba pirili oynarken yütülen mi yoksa yüten miydiniz?
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.