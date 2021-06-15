Sn. Ersin Tatar, son günlerde şahsınıza yönelik karalama kampanyası yürütüldüğü yönündeki söylemleriniz dikkat çekiyor. Acaba bu konuda yasal işlem başlatacak mısınız?



Sn. Ersan Saner, hükümet ortağınız Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yaptığı basın toplantısında toplumun 10 yılda 3 bin 500 Dolar fakirleştiğini söyledi. Sizce bundan sonrası için bu fakirleşme dururu mu?



Sn. Erhan Arıklı, yaptığınız açıklamalarda halkın 10 yılda 3 bin 500 dolar fakirleştiğini söylediniz. Siz hükümete gelirken hayatı ucuzlatma sözü vermiştiniz. Ancak ucuzlamayı geçtik daha da pahalılaştı. Bu fakirleşmede sizin hükümetinizin de katkısı oldu yani.



Sn. Fikri Ataoğlu, turizmcilerin beklentilerin aksine geçişlerde sıkıntı yaratılması nedeniyle turistlerin Kuzey’e geçmediği iddia ediliyor. Acaba bu konuda ne gibi bir bilginiz var?



Sn. Olgun Amcaoğlu, Kolejlere Giriş Sınavı’nda bölgelerde kazanan bazı öğrencilerin yaşadıkları bölge dışından başka bölgede sınava girerek kazanması ailelerde sıkıntı yaratmış. Bu konuda Bakanlık olarak yeniden bir düzenleme yapmanızda fayda var.



Sn. Ahmet Latif, çocukluğunuzda çeşitli oyunlar oynadığınız yerin halen daha hatırlarınızda olması, çocukluğunuzun oldukça hareketli geçtiğini gösteriyor. Acaba pirili oynarken yütülen mi yoksa yüten miydiniz?

