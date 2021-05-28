Sn. Resmiye Canaltay, ülkedeki yarım kalmış yolların hızlıca tamamlanması için oldukça hummalı bir çalışma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak esas problem şu anki yolların durumu. Bu konuda da çalışma başlatılmasında fayda var.



Sn. Koral Çağman, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yaptığı araştırmada pandemi sürecinde 50 bine yakın kişinin işsiz kaldığını ifade ettiler. Çalışma Dairesi olarak sizdeki rakamlar nedir?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkede hayatını tarımsal faaliyetlerden kazanan üretici vatandaşlarımız, tüccarların elinde rezil olmaktan dolayı isyan noktasına geldi. Bir an önce hazırlanan Hal Yasa Tasarısının yasallaşması şart oldu.



Sn. Faiz Sucuoğlu, bu aralar ne sesiniz ne soluğunuz çıkıyor. Hayırdır bu sessizliğin sonunda fırtına mı çıkacak. Bu arada partinizin kurultayında aday olup olmayacağınıza karar verdiniz mi?



Sn. Hasan Esendağlı, yaptığınız açıklamada Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili düğümün Türkiye’de çözülebileceğini dile getirerek, bizim makamların bunu Türkiye’den talep etmesi gerektiğini söylediniz. Sizce bu yapılacak mı?



Sn. Özhan Monargalı, Dumlupınar Spor Kulübü’nün özellikle son yıllarda alt yapıya önem veren çalışmalarıyla elde ettiği başarılar acaba pandemi sürecinde nasıl etkilendi? Herhalde gelişim aşamasındaki gençlere bu süreç pek yaramadı.

