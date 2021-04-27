Sn. Dursun Oğuz, geçen hafta TC Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 2021 yılı KKTC-TC Ekonomik İşbirliği Protokolü sonrasında herhalde bu hafta KKTC’ye kaynak aktarımı başlayacak. Yoksa bu ay herhalde memuru ödeyecek para olmayacak değil mi?





Sn. Fikri Ataoğlu, kapalı turizm sistemi ile geçtiğimiz hafta 580 turist ülkede konaklamış. Bu sayı acaba ilerleyen günlerde daha fazla olacak mı? Yoksa buna talep yeterli değil? Kolay gelsin.





Sn. Erhan Arıklı, dün Ankara’da yaptığınız temaslar nasıl geçti? Ekonominin canlanması için Türkiye’den nasıl bir destek alınacak? Bu arada Halkın Partisi’nin Kıb-Tek konusunda Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na yaptığı şikayet başınızı ağrıtacak gibi.





Sn. Gürdal Hüdaoğlu, Crans Montana’da sunulan harita konusunda Cumhurbaşkanlığı’ndan haritanın olmadığı yönünde serzenişler olması sonrasında haritayı müsteşar Okan Donangil’e kapalı zarfla ilettiğinizi söylediniz. Bunun sonrasında umarız konu çözülmüştür.



Sn. Hasan Sertoğlu, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da gerçekleştireceği genel kurulda başkan adaylığınızı resmen açıkladınız. Daha 40 gün olmasına karşın böyle erkenden başkanlık için adaylığınızı duyurmanızın sebebi ne?





Sn. Ercan İbrahimoğlu, yıllarca Kalkınma Bankası’nda çalışarak elde ettiğiniz tecrübelerinizi yeni atandığınız Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası’na da aktaracağınıza eminiz. Bol şanslar dileriz.

