Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı ve Spor Danışmanınız Sertaç Bozatlı’nın Kovid-19’a yakalandığı haberi sonrasında gerek Cumhurbaşkanlığı’nda gerekse görüştüğü kişiler arasında panik yaşanmış. Umarız fazla kişi bulaşmaz.



Sn. Ünal Üstel, yeni Aşı Bilgi Sistemi, uygulaması ilerleyen günlerde sıkıntıya neden olacak gibi. Zira aşı yaşı gelmeyen birçok köylü vatandaşımız ne telefon ne de bilgisayar kullanmayı bilmiyor. Bu nedenle yeni sistemle aşı için randevu alamayacak.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı müsteşarı Dr. Deren Oygar eğitimde aşılanmadan yüz yüze eğitime başlanabileceğini açıkladı. Siz bu konuda nasıl bir tavır koyacaksınız?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre’de Nisan ayı sonunda yapılacak olan 5+1 Konferansta AB’nin katılımının mümkün olmadığını söylediniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki AB bu toplantıya gözlemci olarak katılacak.



Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı olarak yeni kırsal kesim arazisi dağıtımı konusunda bir çalışma yapacak mısınız? Bu arada kırsal kesim arazisi içinde evi olup devletten fiyat belirlemeyi bekleyen vatandaşların durumu ne olacak?



Sn. Güneş Güneşoğlu, Haziran ayında yapılacak olan Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda başkanlığa aday olma konusunu gündeminize almışsınız. İnşallah siyasal bir basamak olarak bu konuya bakmıyorsunuz.



