Sn. Fikri Ataoğlu, Mart ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde halen turizm sektörünün yaz sezonu için ne olacağı belirsizliğini koruyor. Özellikle turizm sektöründe aşılanma taleplerinin olmasına karşın bu yönde adım atılmaması sektörün sonunu getireceğe benziyor.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak kuraklık çalışmaları konusunda bir çalışma balattınız herhalde? Bu arada çiftçiler Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını soruyor.





Sn. Olgun Amcaoğlu, siz Ankara’da temaslarınızı yaparken ülkede sizin görevden alınmanız konusu masaya yatırılmış. Anlaşılan yeni hedef sizin koltuğunuz.





Sn. Özdemir Berova, partinizin genel sekreterliği için yapılacağı açıklanan seçimli toplantısının tarihi konusunda bir netlik var mı?





Sn. Candan Avunduk, dün Sanayi Odası adına yaptığınız değerlendirmede önümüzdeki günlerde sanayide bazı fabrikaların işçi durdurabileceğini hatta kapanabileceğini söylediniz. Anlaşılan gidişat iyi yönde değil.



Sn. Umut Bahadır, Esentepe bölgesinde yaşayan 80’lik Alman kadın vatandaşın sefalet içinde yaşamına müdahalede bulunarak hastaneye kaldırıldı. Belediye olarak bu bölgenin ilaçlamasını da yapmanızda fayda var. Zira çöplüğe dönen ev her türlü mikrobu da barındırabilir.

