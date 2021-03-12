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Netflix şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor

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Netflix kurallara aykırı şifre paylaşımını engellemek için harekete geçti. Yurtdışında birçok kullanıcıya "Hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız kendi hesabınızı açın" uyarıları yapıldı.

Netflix şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor
 

ABD merkezli medya sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, kullanıcılarını hareketlendiren yeni bir özelliği test ediyor. 

BBC'nin haberine göre bazı kullanıcılar, "Eğer bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı" açık uyarısıyla karşılaşıyor. 

Bu da Netflix'in şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Henüz test aşamasında olan özelliğe göre kullanıcılardan mesajla ya da maille doğrulama istenecek. 

Netflix'in özel paketi aynı hesap üzerinde dört kişiye kadar izleme imkanı veriyor. Ancak bu dört kişinin tıpkı Spotify Aile Paketi'nde olduğu gibi aynı evde yaşaması şartı gelebilir. 

Magid tarafından yapılan bir araştırmaya göre Netflix hesabına sahip kişilerin en az üçte biri şifresini bir başka kişiyle paylaşıyor. 

2019 yılında Netflix'in ürün yöneticisi Greg Peters, şifre paylaşımını bir sorun olarak kabul ettiklerini söylemişti. Peters, "Duyurulacak çok önemli planlar var" ifadesini kullanmıştı.

Netflix'in dünya genelinde 200 milyondan fazla kullancısı bulunuyor. Şirket 2020'de 37 milyon yeni kullanıcı kazanırken, 25 milyar dolar gelir elde etti ve 3 milyar dolara yakın kar açıkladı.  

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