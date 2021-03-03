DEV-İŞ'den Güney emekçilerine birlikte mücadele çağrısı

Dev-İş Başkanı Koral Aşam Güney Kıbrıs’ta çalışan Kuzey emekçilere birlikte mücadele çağrısında bulundu

Devrimci İşçi Sendikaları (Dev-İş), Kuzey Kıbrıs’ta yaşayıp Güney Kıbrıs’ta çalışan emekçilere birlikte mücadele çağrısında bulundu.

Sendika Başkanı Koral Aşam yazılı açıklamasında, “Emeğini emeğimizle, gücünü gücümüzle birleştirmek isteyen tüm sınıf kardeşlerimiz gibi güneyin emekçilerine de çağrımızdır, üretiyorsak güçlüyüz, gelin güçlerimizi birleştirerek, kapitalist sistemin sömürü düzenine karşı birlikte mücadele edelim. Dışarıda çok faşist bir yağmur yağıyor, büyük bir şemsiyenin altında toplanma zamanı geldi” dedi.

2003 sonrasında, kapıların serbest geçişlere açılması ile birlikte, Güney’de çalışan emekçilerin sayısının artarak devam ettiğini kaydeden Aşam, Güney’de çalışan emekçilerin bir bölümünün sınıf sendikacılığı şiarı ile hareket eden, kendileriyle Dünya Sendikalar Federasyonu çatısı altında emekçi hakları için birlikte mücadele ettikleri PEO sendikasına, küçük bir bölümünün ise diğer sendikalara üye olduğunu anlattı.

Gelinen aşamada Güneyde çalışan emekçilerin, Kuzey’de yaşayıp Güney’de çalışmanın yarattığı, dil, yasalara hâkim olamama ve koordinasyon eksikliğinin yarattığı sıkıntıları hissetmeye başladıklarını ifade eden Aşam, “Federasyonumuza duydukları güvenle DEV-İŞ çatısı altında güçlerini birleştirme kararı almışlardır. DEV-İŞ emeğine sahip çıkmak isteyen tüm emekçiler gibi, güneyin emekçilerine de kapısını açmış ve emek mücadelesinde onları da mücadele arkadaşı olarak kabul etmektedir” dedi.