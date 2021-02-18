Sn. Olgun Amcaoğlu, yüz yüze eğitim için 1 Nisan hedefini koymanız, gerek öğretmenleri gerekse öğrencileri oldukça mutlu etmiş. Zira online eğitim ile ne öğrenciler ne de öğretmenler verimli olabilir.





Sn. Erhan Arıklı, göreve başladığınız ilk günlerde yaptığınız açıklamalarda hayatı ucuzlatacağınız yönünde demeçler vermiştiniz. Ancak ucuzlatmayı bir yana bırakın hayat daha da pahalılaştı.



Sn. Kutlu Evren, Bakanlığınız uhdesinde bulunan birçok dairede pandemi dolayısıyla duran işlemler ilerleyen günlerde aksamaya neden olacak gibi. Örneğin ehliyetlerin tazelenmesi gibi.





Sn. Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak başlattığınız yardım kampanyasına herhalde hem işadamları hem de duyarlı vatandaşlar katkı koyuyor. Zira tüm yükü devletin omuzlarına yüklemek olmaz.





Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarlığı göreviniz hayırlı olsun. Daha önce üstlendiğiniz görevler gibi bu görevi de layıkıyla yerine getireceğinizden hiç şüphemiz yok. Allah yolunuz açık etsin.





Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak İçişleri Bakanlığı’na yaptığınız başvuru oldukça yerinde. Ama bu yıl için bizce av sezonu kapanmışa benziyor. Bu nedenle bizce avcılara gelecek yılki avlanma ruhsatlarından indirim yapılması en uygunudur.



