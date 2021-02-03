Sn. Ersan Saner, bugün açıklayacağınızı duyurduğunuz yeni ekonomik önlemler paketi inşallah dağ fare doğurdu dedirtmez. Zira ekonominin çarkları durmak üzere.



Sn. Dursun Oğuz, tam kapasite çalışan Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerde görünen pozitif vakalar Bakanlıkta oldukça büyük tedirginlik yaratıyor. İnşallah salgın tüm bakanlığa yayılmaz.





Sn. Fikri Ataoğlu, bugün açıklanacak olan yeni ekonomik önlemler paketinde ülkemiz lokomotif sektörlerinden olan turizm sektörü için nasıl bir katkı konulacak?



Sn. Muhit İnce, Genç İşadamları Derneği olarak Başbakan ile yaptığınız görüşmede yaşanan süreçte yapılması gerekenleri herhalde siz de sundunuz. Bu arada Türkiye Genç İşadamları Derneği ile ilişkileriniz çerçevesinde aşı konusunda girişimleriniz inşallah sonuç verir.





Sn. Ahmet Latif, Akdoğan bölgesinde artan vakalar nedeniyle bölgenizde tedirginlik hat safhadaymış. Bundan sonrası için bölgede etkin denetim yapmanız şart.





Sn. Dr. Gülgün Vaiz, dün itibariyle Devlet Hastanesi’ndeki görevinizden emekli olmuşsunuz. Hadi hayırlısı olsun diyoruz. Bundan sonraki süreçte herhalde biraz mola verip sağlık alanında hizmete devam edeceksiniz.

