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Sn. Ersan Saner, dün Bakanlar Kurulu açıklaması sırasında sanki biraz kafanızın karışık olduğu gözlemlendi. Zira kararları açıklarken adeta bulmaca çözdürdünüz.
 
Sn. Ali Pilli, keşke dün sabahtan itibaren Lefkoşa ve Girne’de tam kapanma olacağını açıklamasaydınız. Zira Lefkoşa ve Girne’den birçok kişi topyekün Mağusa ve Karpaz’a akın etti.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, keşke online eğitim kararını 10 gün öncesinden almış olsaydınız. Böylece öğrencilerin kaybı en aza inmiş olacaktı. Bu arada kolej sınavı ile ilgili öteleme sonrası nasıl bir karar çıkacak çok merakla bekleniyor.
 
 
Sn. Nidai Güngördü, bölgenizde bazı yerlerde de oldukça fazla sayıda pozitif vaka oluşu sizi çok endişelendiriyor herhalde? Bizce bundan sonrası için belediyenize denetim konusunda büyük iş düşüyor. Kolay gelsin.
 
 
Sn. Ahmet Latif, bölgenizdeki tarihi Özgürlük Stadyumu’nun çim zemini yürekleri parçalıyormuş. Belediyenizin kontrolünde olduğu dönemdeki zeminin durumu ile şimdi Spor Dairesi’nin kontrolündeki zeminin arasında dağ kadar fark var.
 
Sn. Hasan Hüda Ecer, bir Galatasaray taraftarı olarak ilk devrenin sonu itibariyle nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Takımınızın aldığı puan yeterli mi?
 
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