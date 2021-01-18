Sn. Ersin Tatar, siz Cumhurbaşkanlığı görevine başladığınız günden beridir ülkede bir hükümet ve yönetim boşluğu devam ediyor. Bu yönetim boşluğu vatandaşları oldukça perişan ettiği bir gerçek.



Sn. Ali Pilli, üç gündür devam eden aşılama çalışmalarında özellikle dün büyük bir karmaşa olduğu gözlemlendiği belirtildi. İnşallah bu karmaşa daha fazla devam etmez.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, hafta sonu birçok bölgede etkili olan yağmurlu hava çiftçilere bir nebze olsun nefes aldırmış. Ancak kuraklık olasılığı halen daha yüksek. Bunun için tedbir almaya başlamakta fayda var.





Sn. Tufan Erhürman, sizin de üstünde durduğunuz gibi ülkede sadece yönetsel bir kaos var. Bu da yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Umarız bu kaos artık vatandaşları uyandırır.



Sn. Mahmut Özçınar, denetimler konusunda belediyelerinde yetkilendirilmesi için bir tüzük çalışması yapılmasına karar verildiğine göre, belediyelerin işi gittikçe zorlaşacak herhalde.





Sn. Ahmet Soyalan, önümüzdeki günler için polis teşkilatına önemli görevler düşüyor. Başta sokak denetimleri olmak üzere işyeri denetimleri de polisin görevi olacak. Allah kolaylık versin.

