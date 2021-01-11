Sn. Ersan Saner, turizmciler için adeta müjde niteliğindeki 1 Nisan’da turizmi başlatabilme isteğiniz sanki altı boş. Zira turistlerin ülkemize gelebilmesi için ülkedeki vakaların da sıfırlanması gerekecek gibi…



Sn. Ali Pilli, Lefkoşa’da covid-19 testlerini yapan hemşire sayısının hafta sonu sadece 1 olması nedeniyle hem vatandaşlar hem hemşire büyük sıkıntı yaşamış. Acaba buraya takviye yapmanız mümkün değil miydi?



Sn. Fikri Ataoğlu, pandemi sonrasında bizce ülke turizmi için önemli bir yer ise Kapalı Maraş olabilir. Zira birçok yabancı turist için oldukça değişik bir deneyim olacaktır…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak önümüzdeki günlerde de etkili yağmurlar olmaması durumunda kuraklık çalışmalarına başlamanızda fayda var. Zira ülkemiz hayvancılarının arpa ihtiyacını karşılamak gerekecek…



Sn. İsmail Arter, Kapalı Maraş’ın yaya olarak gezilmesi yanında bisikletlerle gezilmesi belediyenize sanırız güzel bir gelir kaynağı olmuştur. Zira bisikletlerden günlük ciro belki de 2 bin TL’yi buluyor…



Sn. Hasan Sertoğlu, önümüzdeki birkaç ay için aşılamanın da devreye girmesiyle vakaların azalması beklenmekte. Acaba Futbol federasyonu olarak ilk bahar ayları sonunda BTM 2. Lig’i oynatmayı planlıyor musunuz?



