Sn. Ersan Saner, Meclis Başkanlığı seçiminde çıkan sonuçla ilgili hem hükümet ortaklarına hem de muhalefet partilerine serzenişte bulundunuz. Hükümet ortaklarınıza serzenişi anlıyoruz da muhalefete neden serzenişte bulundunuz pek anlayamadık.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak başlatılan Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’na acaba kaç kişi başvurdu? Herhalde onlarca kişi bunun için başvurmuştur. Zira işsiz insan sayısı her geçen gün artıyor.



Sn. Sunat Atun, 2021 Yılı Mali Bütçesi’nin Ekonomi Bütçesi’nde hızlıca görüşülmesini planlıyormuşsunuz. İnşallah evdeki hesap çarşıya uyar.



Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak ülke ekonomisinin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yeni hükümetin yaptığı icraatlar kötü gidişata dur diyebilecek mi?



Sn. Süleyman Göktaş, siz de eşiniz gibi koronavirüs belasına yakalanmışsınız. Büyük geçmiş olsun. Tez zamanda sağlığınıza kavuşursunuz inşallah.





Sn. Hüseyin Ekmekçi, genç bir arkadaşla dün Girne Caddesi’nde yürürken, HALKIN SESİ’nin önünden geçerken durup meslek hayatınızın ilk günleriyle ilgili anılarınızı paylaşmışsınız. Herhalde o günleri unutmak mümkün değil.



