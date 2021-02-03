banner583
banner590
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
4 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
50 0
 
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
15 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
18 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
21 0
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
17 0
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
27 0
banner529
banner570

Mantarcılar yasak dinlemiyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, ülkemizde geçtiğimiz hafta ve hafta sonu yağan bereketli yağmurlar sonrasında doğa yeniden yeşillenirken, bereketli yüzünü sunmaya da devam ediyor.

Mantarcılar yasak dinlemiyor
banner601
 
Özellikle dağlık bölgelerde ve Mesarya’nın kuzey doğu bölgesinde yaşayan birçok vatandaşımız ise doğanın sunduğu bereketi toplayarak gerek mutfaklarında kullanmaya gerekse satarak para kazanmaya devam ettiği bildirildi.
Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olmasına karşın birçok mantar meraklısı vatandaşın yasak dinlemeyerek doğaya çıktıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunurken, bazı kişilerin adeta tüm ovayı toplayarak eve getirircesine kasalarla topladığı ve bunu sosyal medyadan da paylaştığı için tepki çektiği bize gelen bilgiler arasında.
Kimi vatandaşların hobi ve doğa gezintisi olarak yapmasına karşın kimi vatandaşların bu işi ticarete dönüştürmesi tepkiye neden oluyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.