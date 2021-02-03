Mantarcılar yasak dinlemiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, ülkemizde geçtiğimiz hafta ve hafta sonu yağan bereketli yağmurlar sonrasında doğa yeniden yeşillenirken, bereketli yüzünü sunmaya da devam ediyor.



Özellikle dağlık bölgelerde ve Mesarya’nın kuzey doğu bölgesinde yaşayan birçok vatandaşımız ise doğanın sunduğu bereketi toplayarak gerek mutfaklarında kullanmaya gerekse satarak para kazanmaya devam ettiği bildirildi.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olmasına karşın birçok mantar meraklısı vatandaşın yasak dinlemeyerek doğaya çıktıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunurken, bazı kişilerin adeta tüm ovayı toplayarak eve getirircesine kasalarla topladığı ve bunu sosyal medyadan da paylaştığı için tepki çektiği bize gelen bilgiler arasında.

Kimi vatandaşların hobi ve doğa gezintisi olarak yapmasına karşın kimi vatandaşların bu işi ticarete dönüştürmesi tepkiye neden oluyor.

