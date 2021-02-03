Beton mikserleri yolları mahvediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde ağır araçların trafikte ve yollarda yarattığı tehlikenin önüne bir türlü geçilemediğini dile getirerek bu konudaki sitemlerini geçtiğimiz gün şahit oldukları bir olayla bizlerle paylaştılar.



Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Girne’den Değirmenlik’e doğru araçlarıyla ilerlediklerini anlatan vatandaşlarımız, Başpınar bölgesine geldikleri sırada önlerinde bir beton mikserinin yola betonları saçarak ilerlediğini söylediler.

Bu mikserden dökülen betonların yolların bozulmasına neden olduğuna dikkat çeken sürücü vatandaşlarımız “Dökülen betonlar asfalt yola yapışıyor ve yolun normal halini bozuyor ve sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oluyor” diyerek sitem ettiler.

Yollarımızın zaten bozuk olduğunu ancak bu şekilde dikkatsizce betonları yollara saçan sürücüler tarafından daha da bozulmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu gibi ağır araç sürücülerini daha duyarlı olmaya davet ettiler