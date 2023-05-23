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“Mağusa Kaleiçi sahipsiz kalmamalı”

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“Mağusa Kaleiçi sahipsiz kalmamalı”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, bölgenin geçmişten günümüze gelen tarihi mekanların bulunduğu ve son zamanlarda eğlence yerlerinin sıklaştığı yer durumundaki kale içinin adeta kaderine terk edildiğini dile getirerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.
“Mağusamızın canlanması gereken yeri kale içi, dükkan ışıklarına emanet. Sokaklar kapkaranlık, sokak aydınlatma direklerini, esnafın ışıkları aydınlatıyor” diyen Mağusa sakinleri bölgenin geceleri ışıldaması gerekirken, sokakların karanlıklara boğulduğunu ifade ettiler.
Bu bölgeye Mağusa Belediyesi başta olmak üzere Eski Eserler Dairesi ve Kaymakamlığın ayrı bir ilgi göstermesi gerektiğini zira bölgenin hem yerli vatandaşların, hem de turistlerin uğrak bölgesi olduğunu söyleyen bölge sakinleri yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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