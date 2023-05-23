SOSYAL MEDYANIN SESİ

Başbakanlık hesabından düştü telefonuma, UBP propagandası!

Kamusal imkanları parti için kullanıyorlar.

Mesaisini, arabasını, benzinini, izaz ikramını…

Özel ilişkilerini bile kamusal imkanlar üzerinden parlatıyorlar, ne kadar dramatik…

“Faturayı Başbakanlığa gönderiniz” diyenlerin ölçüsü çoktan kaçtı.

O faturaları Karpaz’daki çiftçi ödüyor aslında, elinde üniversite diploması iş arayan genç ödüyor, gece gündüz yazarkasa başında çıkış saatini gözleyen kasiyer ödüyor; işçisi, memuru hatta yatırımcısı ödüyor. O faturayı asgari ücretli ödüyor, göç eden çocuklarımız ödüyor, ömrünün son baharında her ay ilaç almak için kapı kapı gezmek zorunda kalan yaşlılarımız ödüyor.

(Cenk Mutluytakalı)



İkinci kez oyumuzu demokrasiden yana kullandık. Yoğun ilgi dikkatimizi çekti. Belki, hakem, gözlemci, Var görevlileri, hatta Federasyon yetkilileri bile Erdoğan'dan yana ama BJK nasıl 8 kişi ile rakiplerini yenmiş ise, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı yenebilir diye düşünüyorum.

(Nezihi Beyaz)





Erülkü Market civarında Değirmenlik Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı sırasında Havaalanına giden Fiber hattında iki ayrı noktada kopma olunca Hava Alanı saatler boyu internetsiz ve bilgisayar çalışmasız kaldı... Sıkça rastlanan gelişigüzel kazıların olumsuz sonuçlarından biri daha... Kazı yapacak resmi ekiplerin elinde neden yeraltı durumlarının haritası yoktur?.. Böyle "kaz gitsin" olmuyor işte... Ercan yolcuları perişan edildi... Bazı yolcu dostlarımdan sitem mesajları aldım... Hiç yakışmaz...

(Ahmet Tolgay)





Tek bir Türkçe kelime bilmeyene vatandaşlık ver ve oy kullandır!!!Bu yine kalıbı düzgün olanlardan diğerleri bildiğin kaçkın!!!Ha sanmayın ki burada durum farklı seyrediyor. Geçen gün İçişleri Bakanlığında idim annemin kimliğini yeniledik.. Orada benim gibi kimlik bekleyen bir adamcık vardı. Uzak doğulu mu Türki cumhuriyetlerinden mi valla anlamadım zira Türk ismi soyadı yoktu. Adam aynen Türkçe konuşmuyor ve kimlik alıyordu dedim yeni vatandaşlarımızdan mi..e cevap gayet netti.. Sahi ayda kaç vatandaşlık dağıtılıyor?!!Ne kadar ucuz KKTC vatandaşı olmak, Türkiye vatandaşı olmak..Hepinize yazıklar olsun!!

(Bala Kayadelen)



İEZB-MEM Teknoloji Atölyesi Robotik Kodlama Eğitimi Sertifika töreni geçen hafta yapıldı.

Geleceğin gençlerine yönelik İskele Bölgesi’nde düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi bende ilk günden beri büyük heyecan uyandırdı. Bir hayaldi gerçek oldu.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ve ekibini vizyonu ile bölgede fark yaratan girişimlerinden dolayı kutlarım.

İEZB-MEM Robotik Kodlama Eğitimine katkı kıyan herkesi yürekten kutlar, bölgemizde bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devamını dilerim…

(Fide Kürşat)

